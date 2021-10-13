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Автомобиль насмерть сбил пожилую женщину на западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Автомобиль насмерть сбил пожилую женщину на западе Москвы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Кастанаевская улица, 9к2 Карта всех событий

Во дворе на западе столицы водитель насмерть сбил женщину. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

— В 07:15 на улице Кастанаевской во дворе дома 9, корпус 2, водитель автомобиля «Мицубиси» (джип) при движении задним ходом совершил наезд на женщину (на вид 80 лет), от полученных травм она скончалась, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственной группы.

До этого сообщалось, что водитель Mercedes сбил женщину с ребенком на востоке Москвы. По данным ведомства, инцидент произошел 11 октября рядом с домом 6 на 16-й Парковой улице. В момент происшествия мать и ребенок переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в больницу с ушибами и ссадинами.

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