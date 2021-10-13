Более 750 тысяч граждан зарегистрировались в Москве в качестве самозанятых

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Каждый четвертый самозанятый россиянин зарегистрирован в столице. Таким образом, их количество в городе уже превысило 750 тысяч человек. При этом среди горожан 10 процентов платят налог на профессиональный доход, и этот показатель продолжает активно увеличиваться. Об этом в среду, 13 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Уточняется, что в 2020 году в городе утвердили проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (город федерального значения Москва)», одним из направлений которого стал малый и средний бизнес.

— Плановый показатель по числу самозанятых, установленный для Москвы на 2021 год, — 406 тысяч. А по факту их количество в городе уже значительно выше. Благодаря своей гибкости и удобству этот налоговый режим востребован у москвичей, — заявила заммэра.

Оформить самозанятость могут те граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных сотрудников и имеют доход менее 2,4 миллиона рублей ежегодно.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что за девять месяцев 2021 года в городской бюджет поступило почти три миллиарда рублей налога на профессиональный доход, что примерно в четыре раза выше показателя прошлого года.

— Ежемесячно московские самозанятые отчисляют в бюджет в среднем около 370 миллионов рублей, — подчеркнул заммэра.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов заключил, что суммарный доход самозанятых с начала 2019 года на сегодняшний момент составил 232 миллиарда рублей.

В пятницу, 8 октября, стало известно, что Московская область входит в тройку лидеров среди российских субъектов по числу зарегистрированных самозанятых. Совокупный доход самозанятых в регионе превысил отметку в 73 миллиарда рублей.