Выставка «Искусство труда» откроется в Новой Третьяковке

Фото: Пресс-служба фестиваля

Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу и Всероссийский фестиваль идейного позитивного искусства «Время, вперед!» представляют выставку «Искусство труда».

Посетители увидят около 200 работ: живопись и графику, цифровой плакат, скульптуру и произведения декоративно-прикладного искусства. Все они отражают трудовую и повседневную жизнь простого рабочего человека.

Некоторые работы написаны непосредственно «с натуры», на действующих предприятиях специализированного машиностроения, заводах и фабриках.

Работы для выставки предоставили авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Тольятти, Калуги, Воронежа, Ростова-на-Дону, Донецка, Челябинска, Орла, Смоленска, Перми, Уфы и других городов.

В наши дни мало уделяется внимания такой важной теме, как трудовые будни и повседневная жизнь простого рабочего человека. Речь идет о представителях разных профессий. Восполнить этот пробел и призвана экспозиция.

Выставка открыта для бесплатного просмотра с 4 по 14 ноября, сообщает пресс-служба фестиваля.