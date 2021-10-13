Эпидемиолог оценил математический прогноз заболеваемости ковидом
Заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Пастера Владимир Дедков оценил расчеты ученых относительно роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Ранее сотрудники СПбГУ рассчитали варианты сразу по двум сценариям: оптимистичному и пессимистичному. Согласно последнему, число активно болеющих людей может достичь в первую неделю ноября значения в районе миллиона человек.
По словам эпидемиолога, прогнозы математиков могут быть вполне реальны. Владимир Дедков предположил, что оптимистичного сценария ждать не стоит.
— Чтобы понять, как они считают, надо посмотреть на детали математической модели. Я могу только сказать, что до Нового года будет тяжело, потом будет спад. В числах это сложно предсказать. Слишком много параметров, — пояснил он в комментарии изданию «Невские новости».
Эпидемиолог добавил, что стабилизация может наступить достаточно быстро: через две недели.
Рост заболеваемости эксперт связывает с тем, что жители Петербурга перестали соблюдать меры предосторожности.
За сутки в России выявили 28 717 случаев коронавируса. При этом Санкт-Петербург находится на втором месте по заболеваемости, там зафиксировали 2470 новых случаев.