Эпидемиолог оценил математический прогноз заболеваемости ковидом

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Заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Пастера Владимир Дедков оценил расчеты ученых относительно роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее сотрудники СПбГУ рассчитали варианты сразу по двум сценариям: оптимистичному и пессимистичному. Согласно последнему, число активно болеющих людей может достичь в первую неделю ноября значения в районе миллиона человек.

По словам эпидемиолога, прогнозы математиков могут быть вполне реальны. Владимир Дедков предположил, что оптимистичного сценария ждать не стоит.

— Чтобы понять, как они считают, надо посмотреть на детали математической модели. Я могу только сказать, что до Нового года будет тяжело, потом будет спад. В числах это сложно предсказать. Слишком много параметров, — пояснил он в комментарии изданию «Невские новости».

Эпидемиолог добавил, что стабилизация может наступить достаточно быстро: через две недели.

Рост заболеваемости эксперт связывает с тем, что жители Петербурга перестали соблюдать меры предосторожности.

За сутки в России выявили 28 717 случаев коронавируса. При этом Санкт-Петербург находится на втором месте по заболеваемости, там зафиксировали 2470 новых случаев.