Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эпидемиолог оценил математический прогноз заболеваемости ковидом

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог оценил математический прогноз заболеваемости ковидом
Фото: Pixabay

Заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Пастера Владимир Дедков оценил расчеты ученых относительно роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее сотрудники СПбГУ рассчитали варианты сразу по двум сценариям: оптимистичному и пессимистичному. Согласно последнему, число активно болеющих людей может достичь в первую неделю ноября значения в районе миллиона человек.

По словам эпидемиолога, прогнозы математиков могут быть вполне реальны. Владимир Дедков предположил, что оптимистичного сценария ждать не стоит.

— Чтобы понять, как они считают, надо посмотреть на детали математической модели. Я могу только сказать, что до Нового года будет тяжело, потом будет спад. В числах это сложно предсказать. Слишком много параметров, — пояснил он в комментарии изданию «Невские новости».

Эпидемиолог добавил, что стабилизация может наступить достаточно быстро: через две недели.

Рост заболеваемости эксперт связывает с тем, что жители Петербурга перестали соблюдать меры предосторожности.

За сутки в России выявили 28 717 случаев коронавируса. При этом Санкт-Петербург находится на втором месте по заболеваемости, там зафиксировали 2470 новых случаев.

Читайте также:
эпидемиологКоронавируспандемия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Все мнения
О проекте