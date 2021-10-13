Назван витамин, дефицит которого повышает риск развития деменции

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Витамин В3 крайне важен для развития человека и правильного функционирования организма. Его недостаток может приводить к деменции и авитаминозу. Найти витамин можно в привычных всем продуктах: нежирном мясе и выпечке на дрожжах. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала заведующая лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталия Жилинская.

По ее словам, витамин В3 участвует во многих метаболических процессах, в качестве кофермента — в окислительно-восстановительных реакциях, которые важные для клеточного метаболизма. Также витамин важен для правильного функционирования центральной нервной системы.

— Он нужен для правильного развития, функционирования, в частности. Его низкая доступность или дефицит данного витамина могут привести к различным неврологическим нарушениям, — сказала врач.

Так, одними из первых признаков недостаточного количества витамина В3 в организме могут быть покалывание в конечностях и их онемение, мышечные спазмы. В таком случае нужно обратиться к врачу для точного выявления причин таких процессов. Кроме того, недостаток витамина может приводить к деменции и необратимым состояниям здоровья.

— Оценить содержание витамина в организме можно, пройдя исследование. Есть клиническое сильное проявление данного витамина — пеллагра (один из авитаминозов, который является следствием длительного неполноценного питания — прим. «ВМ»). Но она развивается, когда есть существенный дефицит в течение длительного времени, — сказала врач.

Также Жилинская отметила, что основными источниками витамина являются нежирное мясо, печень и продукты, содержащие дрожжи. Без витамина В3, как и без любых других, не может обойтись ни один человек. Без этого невозможно нормальное развитие организма и поддержание его правильного функционирования.

По словам врача, некоторые люди должны потреблять витамин В3 даже в большем количестве, чем другие. К ним относятся граждане, употребляющие алкоголь и принимающие некоторые лекарственные препараты. Ведь при таких условиях усвоение витамина снижается.

Собеседница издания подчеркнула, что необходимость в дополнительном приеме витамина должна быть чем-то обусловлена. Кроме того, никаких данных о том, что переболевшие коронавирусом, например, должны принимать дополнительно витамин В3 для скорейшего восстановления, в последнее время не было.

— С учетом того, что он может быть опосредованно связан с рядом других витаминов, которые могут быть в дефиците у лиц, перенесших ковид, тут может быть взаимосвязь. У пациентов с ковидом наблюдается дефицит железа. Оно участвует в метаболических процессах. За счет этого дефицита может появиться недостаточная обеспеченность ниацином, тогда надо будет принимать данный витамин, — заключила Жилинская.