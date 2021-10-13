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Кости самого молодого мамонта нашли на Чукотке

Анастасия Колоскова

Общество
Кости самого молодого мамонта нашли на Чукотке
Фото: instagram/neisri_feb_ras

Сотрудники Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института (СВКНИИ) ДВО РАН во время полевых работ на Чукотке обнаружили кости мамонта, оказавшегося самым молодым в истории изучения этих животных, обитавших на территории континентальной Чукотки. Найденным останкам не более 12 тысяч лет. Об этом сообщила пресс-служба института.

По данным ученых, находка была сделана на Чаунской низменности в отложениях первой надпойменной террасы реки Пучевеем.

— Был обнаружен череп молодого мамонта (Mammuthusprimigenius) без нижней челюсти с бивнями. Бивни отделились от черепа недавно и лежали на расстоянии не более полуметра. Опираясь на положение черепа в разрезе, мы можем предположить, что его возраст не древнее 12 тысяч лет. И этот мамонт один из самых поздних или даже самый поздний из известных на Чукотке, — говорится в сообщении официального Instagram-канала института.

До настоящего времени ученые были убеждены, что последняя популяция мамонтов жила на острове Врангеля 9–4 тысячи лет назад, а на Чукотке и в Якутии — 12 тысяч 300 лет назад. При этом животных не было уже девять тысяч лет назад.

Руководитель экспедиции Сергей Вартанян отметил, что уникальность находки заключается еще и в том, что исследователям удалось найти практически полностью сохранившиеся череп и бивни, что случается крайне редко.

По его словам, в ближайшее время останки подвергнут подробному анализу.

Неожиданную находку сделали также на днях в австралийском штате Квинсленд на пляже курортного города Йеппун. Местные жители обнаружили здесь загадочное коричневое существо, напоминающее своим цветом и формой огромную печень.

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