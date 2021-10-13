Синоптик рассказала, когда в Москве закончатся сильные дожди

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Начавшиеся в среду дожди продлятся до конца недели. Количество осадков снизится после выходных, сообщила «Вечерней Москве» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

— Наиболее сильные дожди на этой неделе нас ждут в рабочие дни. Они пойдут уже сегодня вечером, с разной интенсивностью будут идти в четверг и сохранятся в ночь на пятницу, — рассказала Волосюк.

Она отметила, что в пятницу днем дожди начнут прекращаться и даже может появиться солнце. Однако не стоит рассчитывать на кардинальное улучшение погоды в выходные, подчеркнула специалист.

Дождливая погода сохранится и после выходных, заметила Волосюк.

— На следующей неделе в столице будет неустойчивая погода с перепадами атмосферного давления и дождями, — сообщила синоптик.

Несмотря на то что зонты могут пригодиться москвичам на следующей неделе, сильных дождей в этот период ждать уже не стоит, заключила собеседница «ВМ».