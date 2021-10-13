«Приведет к проблемам»: переболевшим ковидом опасно есть фастфуд

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Переболевшим коронавирусом не стоит употреблять в пищу фастфуд. Такая еда не только помешает быстрому восстановлению после болезни, но и может ухудшить состояние здоровья. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Ирина Писарева.

По ее словам, чаще всего фастфуд готовится во фритюре, с большим содержанием растительного масла. При нагреве одного и того же масла образуются трансжиры, которые и попадают в организм. Такие жиры в малом количестве вредят здоровью несущественно, но при постоянном употреблении подобной пищи могут возникнуть проблемы.

— Тем более когда организм ослаблен после такого заболевания, как коронавирус, употреблять такие продукты не стоит. Иммунитет уже снижен, сильная нагрузка на сердечно-сосудистую и другие системы, органы. Организму, наоборот, нужны восстановление, продукты, которые богаты антиоксидантами, овощи, фрукты, протеины и белки. То, что улучшает состояние организма, — сказала Писарева.

Фастфуд также содержит много насыщенных жиров. Они вредны для организма. Полезные, ненасыщенные жиры можно найти в оливковом масле, орехах, в жирных сортах рыбы. Они улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и снижают риски инфаркта и инсульта. Также фастфуд содержит много соли и усилителей вкуса. Это плохо для давления: оно может повыситься. Также переболевшим ковидом не рекомендуют употреблять соль и сахар, что имеются в готовой еде.

— В период восстановления нужно налаживать работу желудочно-кишечного тракта, употреблять больше овощей, которые богаты клетчаткой. Известно, что хорошая микрофлора, правильная работа желудочно-кишечного тракта — залог хорошего иммунитета, — заключила врач.