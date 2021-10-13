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ДИТ опроверг информацию о передаче правоохранителям персональных данных пользователей mos.ru

Михаил Алимов

Технологии
ДИТ опроверг информацию о передаче правоохранителям персональных данных пользователей mos.ru
Фото: Pexels

Персональные данные пользователей портала mos.ru не передаются правоохранительным органам. Информация, появившаяся ранее в СМИ, не соответствует действительности. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

— В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности для получения охотничьего билета. При этом необходимо подчеркнуть, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена, — рассказали в пресс-службе.

Фотоизображения хранятся в системе ГИС ЕЦХД, а сама загрузка фото не является обязательной.

При этом ГИС ЕЦХД защищена всем необходимым в соответствии с законодательством РФ для хранения такой информации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Проблемы киберпреступности обсудили специалисты на международной научной конференции «Фундаментальная лингвистика и проблемы судебной экспертизы: социальные сети как объект научного и экспертного анализа», которая прошла в Москве 5 и 6 октября.

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