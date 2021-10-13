«Солнце уходит из Москвы»: чего ждать от погоды в выходные

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В конце недели в столичном регионе ожидаются дожди, ночью возможны небольшие заморозки, однако резких колебаний температуры не будет. При этом атмосферное давление останется на уровне 745 миллиметров ртутного столба. Об этом «Вечерней Москве» сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По словам синоптика, солнечная погода уходит из Москвы.

— Такой сухой и солнечной погоды, которую нам дарила природа в минувшие дни, увы, ждать не стоит. В выходные нас ожидает сырая, ветреная и достаточно прохладная погода, — рассказала она.

Волосюк уточнила, что в выходные дни ночные температуры в столичном регионе могут снизиться до 0 — плюс 2 градусов, в ночь на воскресенье возможны слабые заморозки — до минус 2 градусов. Дневные температуры составят плюс 6–8 градусов в столице и 5–10 градусов тепла в области. При этом сильных колебаний температуры не ожидается, отметила специалист.

Синоптик предупредила, что начавшиеся сейчас дожди сохранятся в конце недели. Кроме того, погода будет ветреной, подчеркнула Волосюк.

— На выходных не обойдется без небольших дождей, будет дуть достаточно плотный юго-западный и западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду, — рассказала собеседница «ВМ».

Атмосферное давление к выходным изменится незначительно, отметила специалист. Оно будет чуть ниже нормы — на уровне примерно 745 миллиметров ртутного столба, заключила синоптик.