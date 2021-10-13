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Вдова Александра Солженицына перенесла экстренную операцию на сердце

Анастасия Колоскова

Общество
Вдова Александра Солженицына перенесла экстренную операцию на сердце
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вдову писателя Александра Солженицына экстренно госпитализировали и провели ей операцию на сердце. Об этом в среду, 13 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что минувшим летом 82-летняя Наталья Солженицына перенесла операцию по чистке сосудов, после чего она проходила непростой период восстановления. Ее беспокоили боли в груди и одышка.

В воскресенье, 10 октября, Наталья Дмитриевна обратилась в скорую помощь, пожаловавшись на учащенное сердцебиение. Медики выяснили, что ее пульс достигал 150 ударов в минуту. Этот показатель является аномальным для такого преклонного возраста. Чтобы нормализовать сердечный ритм, вдову писателя экстренно прооперировали.

До данным Telegram-канала, операция прошла без осложнений.

Наталия Дмитриевна всегда и во всем поддерживала своего мужа, писателя Александра Солженицына, и была рядом с ним в самые тяжелые годы его жизни. После смерти супруга она сделала все, чтобы сохранить светлую память о нем.

В течение 47 лет она возглавляет Русский благотворительный фонд Александра Солженицына.

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