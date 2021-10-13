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Выставка «Гений в юбке и ее эпоха» откроется на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Гений в юбке и ее эпоха» откроется на ВДНХ
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 123БКарта всех событий

Главная выставка страны представляет экспозицию «Гений в юбке и ее эпоха», посвященную русскому модельеру и театральному художнику Надежде Петровне Ламановой. Посмотреть экспонаты можно в павильоне «Рабочий и колхозница».

Н. П. Ламанову называют «русской Коко Шанель». Она является первопроходчицей среди плеяды русских и советских модельеров. До 1917 года художница одевала императрицу, а после революции стала законодательницей советской моды.

Посетители увидят 70 подлинных театральных и бытовых костюмов, которые демонстрируют два самых насыщенных периода жизни модельера, — эпоху русского модерна до событий 1917 года и послереволюционное время. Также можно посмотреть и на реконструкции, воссозданные по архивным материалам.

В экспозицию помимо аутентичных платьев и аксессуаров вошли эскизы, фотографии, афиши и тематические документы. Кроме этого, гости увидят воспроизведенную мастерскую Ламановой со столиком для рукоделия и швейными машинками.

Несколько десятилетий Ламанова работала с режиссером Константином Станиславским, создавая костюмы для постановок Московского художественного театра. На выставке реконструирована специальная театральная сцена.

Ближайшей подругой Ламановой была Вера Мухина — советский скульптор-монументалист, автор композиции «Рабочий и колхозница».

В 1925 году художницу вместе с Верой Мухиной, Евгенией Прибыльской и Надеждой Макаровой наградили на Всемирной выставке Art Deco в Париже самым почетным призом — гран-при — с формулировкой «За национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением».

Выставка открыта с 15 октября по 25 ноября.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте ВДНХ.

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