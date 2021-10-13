В Кремле раскритиковали призывы к РФ взять ответственность за крушение MH17

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле считают, что призывы к России признать ответственность за крушение самолета MH17 являются неуместными, потому как трагедия произошла в воздушном пространстве над территорией Украины. Об этом в среду, 13 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы — абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины, — отметил представитель Кремля.

На слова журналистов о том, что расследование может привести к признанию вины российской стороны, Песков заявил, что никаких вердиктов по этому вопросу еще нет, пишет РИА Новости.

Крушение MH17 на востоке Украины в 2014 году

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили.

Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит Москва. Суд по данному делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, по нему проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.