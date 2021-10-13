Александр Козлов: Сервис по вывозу ненужных вещей поможет москвичам ответственно разделять отходы

Фото: oprf.ru

Запуск на портале mos.ru сервиса «Вывоз ненужных вещей» дополнительно поспособствует формированию ответственного отношения к раздельному сбору отходов и вовлечет в этот процесс много жителей столицы. Такого мнения придерживается депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Выбросить крупногабаритные вещи, такие как старый холодильник или диван, — это большая проблема, особенно если человек в возрасте, живет один. Но даже если старую вещь удастся вытащить из квартиры, то оставлять ее у подъезда неприемлемо. Крупные старые вещи мешают соседям, портят вид. Кроме того, за это существует штраф. Поэтому сервис mos.ru будет пользоваться спросом, — рассказал депутат.

Он напомнил, что, перед тем как размещать заявку на вывоз мусора, необходимо составить список вещей для вывоза, куда можно включить не более 20 предметов на одну заявку.

— В назначенный день к жильцу приедет машина с грузчиками, которые вынесут из квартиры ненужные крупногабаритные вещи: бытовую технику, мебель и так далее. Но там, где необходим демонтаж, грузчики помочь не смогут. Это нужно сделать заранее. Что касается газового оборудования, то это могут делать только специализированные организации. Поэтому нужно также заранее пригласить их для демонтажа, — пояснил Александр Козлов.

Он отметил, что новый сервис поможет также решить проблему со старым автомобилем владельцам, которые не знают, как его утилизировать. Таким образом, столичные дворы могут очиститься от занимающих парковочные места старых машин.

По словам депутата, проведенные социологические исследования показали, что многие жители столицы готовы разделять мусор максимально тщательно, если будут знать, куда его выбросить и что он будет утилизирован должным образом.

— Создание сервиса по вывозу ненужных вещей — это еще один шаг к развитию городских сервисов, работающих с целью формирования ответственного, цивилизованного отношения к проблеме утилизации мусора. И это можно только приветствовать, — заключил депутат.

На портале мэра Москвы в рамках эксперимента появился новый сервис «Вывоз ненужных вещей». С помощью него москвичи смогут заказать вывоз ненужной бытовой техники. Также с помощью новой услуги горожане смогут вывозить из своих жилых помещений тяжелую мебель.

О том, как будет работать сервис «Вывоз ненужных вещей» и куда еще можно сдать старые вещи, можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».