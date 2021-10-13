Москино покажет программы фестиваля короткого метра

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Мира, 109 Карта всех событий

Сеть кинотеатров «Москино» с 24 по 31 октября приглашает горожан на показы программ международного фестиваля короткого метра shnit. Мероприятия пройдут в кинотеатрах «Звезда», «Факел» и «Космос».

В блок DRAMATIC GREEN международного конкурса shnit Worldwide Shortfilmfestival вошли короткометражные фильмы, выполненные в предельно разных жанрах и стилях: человечная супергероика о бездомной девушке, небанальная история о нарушении принципа согласия и другие.

В блок HEAVY ORANGE конкурса вошли короткометражные фильмы: есть здесь и симпатичный ромком из Франции, и кукольный мультфильм о стареющем тореадоре, и компьютерная анимация о бунте городов.

В первую программу международного конкурса shnit Worldwide Shortfilmfestival вошли короткометражные фильмы из Турции, России, Португалии, Австралии, Аргентины и Египта. Во второй блок конкурса shnit Worldwide Shortfilmfestival вошли короткометражные фильмы из США, Бельгии, Индии, Австралии, Канады и Туниса. Третий блок конкурса собрал короткометражные фильмы Швейцарии, Ирана, США, Франции, Сенегала и Австралии.

Кроме того, в программу фестиваля вошли еще три блока: Sunny blue, Midnight yellow и Comedy.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте Москино.