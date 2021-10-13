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«Три ведра воды на квадратный метр»: синоптик предупредил о сильном ливне в Москве

Михаил Алимов

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«Три ведра воды на квадратный метр»: синоптик предупредил о сильном ливне в Москве
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В Москву скоро придет находящийся в данный момент над Крымом циклон, который принесет с собой обильные осадки. За пару дней может выпасть более 40 процентов от месячной нормы осадков. Об этом в среду, 13 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— «Балканец» принесет в Центральную Россию (Москву) 2-3 ведра дождевой воды!, — написал он в своем Instagram.

В ночь на четверг (около 03:00) он будет над Белгородом, в 15:00 четверга пройдет над Тулой, а к полуночи дойдет до столицы. В ночь на пятницу синоптик ожидает до семи миллиметров осадков в Москве. В пятницу утром и днем осадки ослабеют — выпадет не больше одного миллиметра. К вечеру опять усилятся и может выпасть до пяти миллиметров. Таким образом, за четверг, 14 октября, в столице ожидается около 13 миллиметров осадков, что составляет около 20 процентов от месячной нормы.

В пятницу циклон никуда не уйдет и дожди продолжатся, считает Тишковец. По его словам, ожидается еще 14 миллиметров выпавших осадков.

— В общем, за четверг и пятницу в осадкомеры Москвы может попасть два-три ведра дождевой воды на метр квадратный, что, в условиях двухнедельной засухи, почти вернет показатели осадков в климатический график текущего месяца, — резюмирует он.

До этого в Гидрометцентре РФ объявили «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за ожидающегося сильного дождя. В Москве период предупреждения — с 21:00 13 октября до 21:00 14 октября. В Подмосковье объявлен такой же уровень опасности. Начинается он в это же время, но период длится дольше — до 9:00 15 октября.

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