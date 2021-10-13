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Москвичам рассказали об особенностях протекания коронавируса у пациентов старше 60 лет

Михаил Алимов

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Москвичам рассказали об особенностях протекания коронавируса у пациентов старше 60 лет
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

У пожилых людей коронавирус проходит тяжелее и вызывает большую смертность. Им необходимо вакцинироваться. Об этом в среду, 13 октября, сообщает оперштаб Москвы.

— 50 процентов заболевших коронавирусом старше 60 лет требуют стационарного лечения. Только у 4 процентов пожилых пациентов коронавирус протекает бессимптомно. Вероятность тяжелого течения заболевания у пожилых людей в 5,5 раза выше. У 75-летних — уже в 7 раз выше, а у людей старше 80 лет — в 9 раз, — приводит статистику Telegram-канал оперштаба.

Кроме того, у пожилых людей стремительно ухудшается состояние: за три дня симптомы могут стать значительно серьезнее.

Среди умерших от вируса подавляющее большинство (86 процентов) — старше 60 лет. Пожилые люди также создают самую большую нагрузку на здравоохранение: каждый второй госпитализированный — пожилой пациент. В реанимации из-за коронавируса находятся 70 процентов именно таких пациентов, а среди подключенных к аппаратам ИВЛ таких 80 процентов.

При этом в Москве вакцинирована от COVID-19 всего треть пожилых горожан, а от общего количества вакцинированных это составляет 23 процента. Иная ситуация в домах престарелых: там 97 процентов граждан уже прошли процедуру вакцинации, а 98 процентов сделали это повторно.

Фото: Оперштаб
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Фото: Оперштаб
Фото: Оперштаб
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Фото: Оперштаб
Фото: Оперштаб
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Фото: Оперштаб
Фото: Оперштаб
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Фото: Оперштаб
Фото: Оперштаб
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Фото: Оперштаб

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вместо наборов «С заботой о здоровье» можно получить денежную компенсацию. Размер выплаты составит десять тысяч рублей. За ее получением после прохождения полного курса вакцинации следует обратиться в любой из городских центров социального обслуживания. С собой необходимо взять паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор. Его выдают горожанам старше 65 лет, которые получили второй компонент вакцины от коронавируса или повторно вакцинировались.

В составе набора московские пенсионеры получают пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетницу на семь дней, биологически активные добавки (омега-3 и витамин D3), набор косметики для ухода за кожей, зубную пасту и щетку, антибактериальные гели и набор медицинских масок.

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