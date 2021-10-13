Психолог предупредила об опасности сериала «Игра в кальмара» для детей

Фото: Игра в кальмара, 2021 год

Сериал Netflix «Игра в кальмара» изобилует сценами насилия и жестокости, которые могут исказить картину мира и травмировать психику детей. Об этом сообщил кандидат психологических наук, заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов.

Он отметил, что корейский сериал не подходит для семейного просмотра и рассчитан на зрителя старше 18 лет, о чем говорит соответствующая маркировка.

— Психика взрослого зрителя способна критически перерабатывать подобную информацию, увидеть глубокие смыслы, что еще недоступно детям и подросткам. Сцены жестокости могут травмировать незрелую психику и исказить картину мира у формирующейся личности, — приводит слова специалиста агентство городских новостей «Москва».

Психолог напомнил родителям, что в Сети и на телевидении широко представлен контент «18+», и призвал их обезопасить детей, установив на их гаджеты «родительский контроль», и не полагаться на послушность своих чад.

Он также посоветовал взрослым следить за тем, что смотрят они сами, поскольку дети воспринимают их как модель для подражания.

— Немаловажно позаботиться об организации спортивного и/или творческого досуга, ввести традицию семейных прогулок или другого совместного времяпрепровождения, — заключил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация, что после выхода сериала Netflix «Игра в кальмара» родители начали обращаться в Лигу безопасного интернета и высказывать опасения, что дети начнут повторять сцены из сериала. Организация попросила изучить ситуацию экспертов-психологов.

В среду, 13 октября, телеканал KBC сообщил, что сериал «Игра в кальмара» южнокорейского производства посмотрели более 111 миллионов пользователей стриминговой платформы Netflix.

До этого кандидат психологических наук, клинический психолог (МГУ), психотерапевт Светлана Бронникова отметила, что популярность таких фильмов, как «Игра в кальмара», у современных детей объясняется несколькими причинами. По словам специалиста, они дают мозгу ребенка сенсорную стимуляцию, которой его лишает слишком безопасная реальная среда. Еще одной причиной популярности подобных фильмов психотерапевт назвала недостаток у ребенка личного контакта с близкими и друзьями.