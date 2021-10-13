Сергей Собянин встретился с московскими победителями национального чемпионата WorldSkills

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился со столичными призерами и победителями чемпионата профессионального мастерства WorldSkills.

— Позвольте поздравить и вас (пришедших на встречу победителей — прим. «ВМ»), и ваших коллег. Команда Москвы — очень сильная, мощная и, конечно, безусловный лидер в национальном чемпионате «Молодые профессионалы», — обратился он к присутствующим.

По словам мэра, московская команда достойно выступает на европейском и мировом уровне, а на последнем российском чемпионате она смогла показать блестящий результат и заработала 55 процентов золотых медалей.

Собянин отметил важность промышленных предприятий в программах профессионального образования и заявил, что участники столичной команды будут востребованы на городских предприятиях. Он надеется, что победители останутся в Москве и будут здесь работать.

— Самое важное — не только победить в соревнованиях, но и победить в жизни, — передает слова мэра РИА Новости.

В городе активно развивается промышленность, ее объемы выросли на 40 процентов, и все больше предприятий переходят в высокотехнологичный сектор.

Отмечается, что московская команда, в составе которой 193 учащихся, заработала 236 медалей, из них 160 золотых. Москвичи получили 29 процентов от общего числа наград и завоевали 55 процентов золотых медалей. Всего в чемпионате принимали участие свыше 1,8 тысячи человек.

До этого сообщалось, что Сергей Собянин провел личный прием граждан в Москве. В ходе приема к главе города обратились жители разных районов столицы и спросили его о строительстве поликлиник, их техническом оснащении, возможной установке лифтов в подземных переходах, а также затронули темы возведения спортивных объектов, городского строительства и благоустройства.