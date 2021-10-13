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«Любимые девчонки»: Петров опубликовал нежное фото с кошкой и Милославской

Иван Юминов

Общество
«Любимые девчонки»: Петров опубликовал нежное фото с кошкой и Милославской
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Актер Александр Петров опубликовал в Instagram трогательный снимок со своей девушкой Стасей Милославской и кошкой Самантой.

— Мои любимые девчонки! Диалог был такой: Я: «Это ее место (Саманты), туда никто не сможет залезть», — подписал публикацию артист.

«Поверь, в твоем доме все места только твоей женщины»; «Девочки устали после рабочего дня»; «Хорошо, что у тебя девушка некрупная»; «Саманта явно обескуражена вторжением»; «Замечательные девочки! Береги их!»; «Я только что так же залезала! Только за упавшим лакомством для собаки», — оценили снимок фолловеры.

В сентябре 2020 года Петров и Милославская рассказали, как начинался их роман. Как отметила девушка, отношения с возлюбленным возникли не во время работы над совместным фильмом «Стрельцов», а намного позже.

Актриса отдыхала с друзьями в Турции, когда неожиданно узнала, что туда же отправился и Петров. После этого он написал ей, и они вместе отметили день рождения Милославской.

Затем их отношения стали развиваться, между молодыми людьми возникли чувства, и они решили стать парой официально. Милославская призналась, что Петров — романтик, поэтому он всегда красиво ухаживал за ней.

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