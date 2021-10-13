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Little Big, Джиган, ST и другие кумиры молодежи поздравят радио ENERGY и «ВКонтакте» с юбилеем

Ирина Игнатенко

Общество
Little Big, Джиган, ST и другие кумиры молодежи поздравят радио ENERGY и «ВКонтакте» с юбилеем
Фото: Радио ENERGY

15 октября радио ENERGY и «ВКонтакте» объединятся, чтобы отпраздновать двойной день рождения. Аудиторию ждет 12-часовой онлайн-марафон с участием топовых музыкантов и блогеров.

Модное в молодежной среде радио ENERGY звучит в России уже 15 лет, свое 15-летие этой осенью отмечает и популярная социальная сеть «ВКонтакте». 15 октября два медиабренда объединятся, чтобы отпраздновать двойной день рождения.

В двенадцатичасовом онлайн-марафоне, который пройдет одновременно в прямом радиоэфире и в социальной сети, примут участие топовые музыканты и блогеры.

— Живое исполнение лучших хитов, встреча со старыми друзьями и знакомство с новыми, откровенные интервью и неожиданные розыгрыши, непринужденное общение и, конечно же, огромный торт — все будет, как на настоящем дне рождения, только в два раза круче, – обещают организаторы.

Музыкальное событие, на которое приглашена вся огромная аудитория радиостанции и социальной сети, готовятся посетить Little Big, Gayazov$ Brother$, Люся Чеботина, ST, Ваня Дмитриенко, Cream Soda, Артур Пирожков (Александр Ревва), Джиган, группа The Hatters, а также видеоблогер и певица Аня Pokrov, YouTube-блогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов, видеоблогер, певица и актриса Карина Кросс, GUMA, HENSY, ZAPRAVKA и многие другие кумиры молодежи, фрешмены и хитмейкеры.

— Здесь встретятся самые яркие звезды современных медиа и миллионы подписчиков «ВКонтакте» и слушателей радио ENERGY! Ты приглашен! — заявляет радиостанция.

Прямой эфир и прямая видеотрансляция из радиостудии стартуют 15 октября в 9:00 и продлятся до 21:00. Посмотреть марафон можно в группе радио ENERGY в сети «ВКонтакте».

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