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Эксперт объяснил, для чего нужна перепись населения

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, для чего нужна перепись населения
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В пятницу, 15 октября, стартует очередная перепись населения. Москвичи смогут дистанционно принять в ней участие: соответствующую анкету можно заполнить на сайте госуслуг.

Евгений Варшавский, директор Института прикладной футурологии, в эфире «Вечерней Москвы» рассказал о том, зачем периодически проводится перепись населения.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Зачем нужна перепись населения

— Перепись не нужна, в принципе, при правильно работающем госаппарате. Жителей считают миграционная служба и МВД, как и иностранцев. Надобность переписи — это проверка работы существующих государственных органов. Для экономического планирования в масштабах государства достаточно опросов, которые на порядок дешевле переписи. С этим справляется или госстатистика, или социологические опросы, которые весьма совершенны и дают объективную картину. Перепись увеличивает бюджет статистических органов, они получают финансы для научной деятельности. В рамках государства любые бюджетные расходы есть благо. Перепись — это самый серьезный вид опроса населения и его высшая форма. Вопрос в том, зачем его проводить каждые 10 лет, — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи участков для переписи населения будут работать в столице.

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