Инфекционист заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда

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Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус останется навсегда и с ним так или иначе столкнется каждый человек.

Он отметил, что коронавирусная инфекция уже распространилась на все страны, поэтому вирус в любом случае сохранится и будет передаваться.

Вопрос лишь в том, с какой скоростью будет меняться болезнь в дальнейшем, передает «Царьград».

— Все равно будет вызывать волны, то есть раз в полгода–год каждый человек все равно будет заболевать этим же или другим штаммом коронавируса, как гриппом болеем раз в 3–4 года. Здесь то же самое будет, только разные сроки, — отметил он.

Специалист добавил, что большая часть населения земли, включая детей, так или иначе получит контакт с коронавирусом. К счастью, у человека имеются так называемые клетки памяти, которые при каждой встрече с коронавирусом «обучаются». Это делает организм устойчивее к болезни.

До этого инфекционист сообщил, что Москва находится близко к пику заболеваемости коронавирусом. Также в столице растет количество заболевших ОРВИ.