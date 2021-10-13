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Екатерина Варнава рассказала, что ее травили в школе и называли «фашисткой»

Дарья Чентаева

Общество
Екатерина Варнава рассказала, что ее травили в школе и называли «фашисткой»
Фото: instagram.com/kativarnava

Актриса телевизионного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала, что подвергалась травле в школе. В интервью YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» комедийная звезда призналась, что издевательства от одноклассников начались после переезда ее семьи в столицу, когда она пошла в школу.

— Первое, что мне сказали, когда учительница представила меня классу, — «фашистка», — поделилась Варнава.

Это произошло из-за того, что отец комедийной актрисы Владимир Варнава служил в группе советских войск в Германии. В 1991 году семья переехали из Германской Демократической Республики в Россию.

Учительница не отреагировала на оскорбления в адрес девочки. С того времени одноклассники и начали травить Варнаву, иногда даже позволяли себе рукоприкладство.

— Били за сопротивление, за то, что не разрешала себя оскорблять, — призналась звезда.

По словам знаменитости, этим она не делилась с семьей. Только когда устала бороться с выходками своих ровесников, попросила помощи у старшего брата, который учился с ней в одной школе.

— Однажды я пришла замученная, заплаканная: дорогой рюкзак измазали ****** (фекалиями — прим. «ВМ») … брат — а он пользовался авторитетом «на районе» — спросил, в чем дело, и я рассказала, что меня обижают, — рассказала телеведущая.

Брат разобрался с обидчиками, и после этого травля прекратилась.

В ходе этого же интервью Екатерина Варнава рассказала о том, как складываются ее взаимоотношения со средним братом Алексеем.

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