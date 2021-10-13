Бизнес-аналитик назвала последствия глобальных сбоев сайтов и мессенджеров

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Глобальные сбои мировой Сети были неоднократно и будут происходить в дальнейшем. Бизнес-аналитик Анастасия Ильичева рассказала, к каким последствиям они могут привести.

Последний сбой, приведший к отказу функционирования порядка 50 ресурсов по всему миру, начался с Facebook, но при этом затронул и ряд других сервисов.

— Этот случай показывает, насколько в нашем мире сейчас все взаимосвязано, как важен интернет для работы всей экономики: потребителей, рекламодателей, конкретных компаний. Достаточно было прекратиться работе нескольких сайтов и ресурсов, чтобы это привело к прямым материальным потерям, причем не только для Facebook, но и для других компаний, — отметила она в комментарии ФАН.

В связи с этим, по словам эксперта, сейчас на первый план выходят вопросы защиты Всемирной паутины от несанкционированного вмешательства третьей стороны. Вопрос противодействия киберпиратству и хакерским атакам становится первоочередным.

Эксперт отметила, что после масштабных сбоев наблюдается развитие систем защиты, разрабатываются новые технологии.

Из-за недостаточной проработанности вопросов безопасности ресурсы, к которым мы давно привыкли, со временем могут видоизмениться или вообще перестать существовать, отметила она.

До этого эксперт заявил, что сбои в Facebook будут повторяться.