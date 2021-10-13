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Депутат поддержала идею ограничения использования тюбингов детьми

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат поддержала идею ограничения использования тюбингов детьми
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение ввести в России возрастные ограничения на использование тюбингов детьми.

— Да, конечно, я поддержу данную инициативу. Считаю, что необходимо также расширять поле деятельности в этой сфере, — сказала депутат в комментарии RT.

По мнению Бессараб, тюбинг — не единственное опасное развлечение, требующее регулирования, особенно в туристической сфере.

В настоящее время необходимо сформулировать перечень экстремальных туристических развлечений, которые требуют дополнительного регулирования не только для взрослых, но и прежде всего для детей.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести возрастное ограничение на использование тюбинга детьми до 12 лет. Он отметил, что неоднократно появлялись сообщения о гибели детей или получения ими серьезных травм во время катания.

До этого депутат МГД Наталия Метлина отметила необходимость обучения детей безопасности на транспорте.

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