Проект Госинспекции по недвижимости получил премию «Народное признание»

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Проект Госинспекции по недвижимости «Свободный доступ» признали одним из лучших и удачных сервисов в рамках голосования населения на IX Всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2021». В среду, 13 октября, созданный государством проект получил премию «Народное признание».

В этот раз в конкурсе приняли участие 48 разработок. Однако лишь четыре из них получили наибольшее число голосов. Одним из них стал «Свободный доступ». Его организовала Госинспекция по недвижимости в прошлом году.

Цель сервиса — борьба с самозахватом территорий общего пользования и сотрудничество горожан с контролирующими органами власти. В настоящий момент проект действует во всех 146 районах Москвы и демонстрирует эффективные результаты.

— У граждан востребованы простые и удобные механизмы, позволяющие без лишних формальностей обратить внимание соответствующих органов власти на возможные нарушения и оперативно устранить их. Важно, что в рамках такого формата обращений москвичи ощущают свою причастность к устранению городских проблем, принимая непосредственное участие в борьбе с самовольным захватом земли в жилых районах и с незаконным ограничением доступа на территории общего пользования, — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года Госинспекция по недвижимости зафиксировала свыше 5,1 тысячи нарушений при использовании земли и помещений.

В области таких нарушений было 4,2 тысячи и еще 929 — по объектам нежилого фонда.