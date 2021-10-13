Названы три востребованных туристических маршрута в России на ноябрьские праздники

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Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными туристическими направлениями среди россиян на ноябрьские праздники. Соответствующее исследование в среду, 13 октября, опубликовал аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

По данным платформы, 88 процентов бронирований на перелеты приходится на внутренние рейсы. При этом за последний год средняя цена билета в одну сторону сократилась на восемь процентов — с 6808 до 6289 рублей.

Аналитики отметили, что самое востребованное направление в период праздников в ноябре — это Москва. Каждый пятый купленный авиабилет по России приходится именно на столицу. Средняя его стоимость составляет около 5430 рублей.

Также популярностью пользуется Санкт-Петербург. Сюда отправляется 12,8 процента россиян.

При этом 8,3 процента жителей страны отдали предпочтение Сочи на ноябрьские праздники. Билет в одну сторону в среднем стоит 4531 рубль.

Калининград, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону тоже популярны среди туристов на эти даты. А среди зарубежных направлений наиболее востребованными стали Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Молдавия и Казахстан, заключили эксперты.

В настоящее время туризм в Москве активно развивается. Так, в октябре мэр столицы Сергей Собянин заявил, что сейчас около 20 гостиниц находятся на этапе проектирования. Глава города подчеркнул, что за последние годы на треть обновился весь столичный исторический звездный гостиничный фонд.