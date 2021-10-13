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Санитарную обработку проведут в «Аптекарском огороде» в столице 14–17 октября

Виктория Сикерина

Город
Санитарную обработку проведут в «Аптекарском огороде» в столице 14–17 октября
Фото: Пресс-служба Ботанического сада МГУ имени В. М. Ломоносова
Россия, Москва, Ботанический сад Московского государственного университетаКарта всех событий

Санитарную обработку пальмовой, викторной и суккулентной оранжерей проведут в ботаническому саду Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова «Аптекарский огород» в период с 14 по 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе сада в среду, 13 октября.

Однако другие пространства учреждения будут доступны для посещений. Так, до 7 ноября горожане смогут посмотреть на самые огромные тыквы в России, вес которых достигает 700 килограммов.

— С 14 по 17 октября включительно пальмовая, викторная и суккулентная оранжереи в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» будут закрыты для посещения на санитарную обработку, — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что с 18 октября для москвичей будут доступны тропические и кактусовая оранжереи, передает официальный сайт «Аптекарского огорода».

Во вторник, 12 октября, в пресс-службе Комплекса городского хозяйства рассказали, что столичные дендрологи закончили работы по мониторингу столичных зеленых насаждений. На 130 площадках специалисты обследовали более десяти тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников.

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