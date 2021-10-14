Жителей столицы предупредили о похолодании с 17 октября

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Ночью в воскресенье, 17 октября, в Москве ожидается понижение температуры воздуха до минус двух градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Ночные температуры вновь будут около нуля градусов — от минус двух до плюс трех градусов с воскресенья, — отметил Вильфанд.

На следующей неделе похолодание отразится и на дневной норме. В начале недели температура понизится до плюс 5—10 градусов. Кроме этого, в понедельник ожидается небольшой дождь, передает слова Вильфанда ТАСС.

В среду, 13 октября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о предстоящем сильном ливне. За пару дней может выпасть более 40 процентов от месячной нормы осадков.

— За четверг и пятницу в осадкомеры Москвы может попасть два–три ведра дождевой воды на метр квадратный, что в условиях двухнедельной засухи почти вернет показатели осадков в климатический график текущего месяца, — сообщил Тишковец.

До этого в Гидрометцентре РФ объявили «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за ожидающегося сильного дождя. В Москве период предупреждения — с 21:00 13 октября до 21:00 14 октября.