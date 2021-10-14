Италия сделает все возможное для признания вакцины «Спутник—V» на уровне ЕС

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Италия не будет признавать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник—V» на национальном уровне без согласия Евросоюза. Однако страна сделает все возможное, чтобы ускорить процедуры по признанию ее в европейских институтах. Об этом сообщил итальянский посол в России Джорджо Стараче.

— Нам было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия. Мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза, — поделился Стараче.

Также посол отметил, что Италия сыграет свою роль в технических консультациях. Решение принимают специализированные институты, но страна хочет, чтобы процесс ускорился, передает РИА Новости слова Стараче.

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8 октября представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца заявил, что медицинские власти Италии могут признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Изучаются две возможности: одна из них предполагает введение дополнительной дозы мРНК-вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны Европейским агентством лекарственных средств, а также ВОЗ, но в этом случае нужно заключение регулирующего органа. Другая — просто признать полные циклы вакцинации, которые были проведены за рубежом этими препаратами