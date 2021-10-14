Овечкин занял пятое место в списке лучших снайперов НХЛ

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Александр Овечкин, капитан клуба Национальной хоккейной лиги, забросил свою 732-ю шайбу. Именно благодаря этому российский форвард «Вашингтона» вышел на пятое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов.

В домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин смог отличиться дублем и обогнать в списке лучших снайперов канадца Марселя Дионна.

— Россиянин отличился на 43-й и 53-й минутах, в эпизоде со вторым голом ему ассистировал Евгений Кузнецов. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Вашингтона», — передает ТАСС.

Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю является Уэйн Гретцки с 894 голами. За ним следуют Горди Хоу, который имеет 801 гол, Яромир Ягр с 766 голами и Бретт Халл — на его счету 741 гол.

9 октября «ВМ» писала, что Александр Овечкин не смог доиграть последний предсезонный матч. Он покинул лед в первом периоде, когда получил травму, столкнувшись с соперником. Хоккеист врезался в соперника, после чего упал на лед. Когда игра была остановлена, россиянин медленно поднялся и покинул площадку.