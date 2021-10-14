Детский сад на 345 мест построили на Ясеневой улице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Основные работы по строительству детского сада на 345 мест полностью выполнили на Ясеневой улице в Москве. Ввести и открыть объект планируется до конца 2021 года. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По его словам, после ввода детсада застройщик планирует передать его городу.

Общая площадь учреждения составляет более 6,5 тысячи квадратных метров.

В трехэтажном корпусе с подземным этажом, помимо игровых помещений, обустроили музыкальный зал и два зала для занятия спортом. В детском саду также предусмотрены кабинеты для организации разных кружков.

На территории рядом с объектом появятся игровые площадки с покрытием из резиновой крошки.

В жилом квартале, где построили детский сад, также ведется строительство школы на 825 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве с начала года построили и ввели в эксплуатацию 58 объектов социальной инфраструктуры различного назначения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Как утверждает глава Стройкомплекса, среди построенных зданий — 17 детских садов, 19 школ, 14 объектов спорта, 6 — здравоохранения и два объекта культуры.