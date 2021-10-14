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В эту дату верующие чтут память трех мучеников — Киприана (Куприяна), Феоктиста и Юстины (Устиньи). Ссориться на Куприяна и Устинью нельзя: брань и конфликты могут накликать беду на семью. Согласно народным поверьям, бес мог вселиться в человека через наговор, пущенный по ветру, или переданный предмет. Поэтому подарков не принимали. А от внезапно начавшегося ветра спасались заговорами.

Алкоголь в этот день не пили. Ведь в народе говорили, что тот, кто напьется, от черта не убережется.

Приметы погоды

Если иней появился, то будет сухая и солнечная погода.

Холодный ветер и сильный дождь — к суровой зиме.

Если начался сильный листопад, то скоро похолодает.

Снег выпал — через сорок дней наступит настоящая зима.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 15 октября, на Куприяна и Устинью, чтобы уберечься от бед

Именины отмечают: Степан, Петр, Андрей, Давид, Константин, Федор, Борис, Иван, Михаил, Василий.