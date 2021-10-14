Гала-концерт победителей конкурса пианистов пройдет в Доме музыки
Дом музыки 21 октября приглашает жителей и гостей столицы на Гала-концерт победителей Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева. Мероприятие пройдет в Светлановском зале.
Победители конкурса впервые выступят с маэстро Владимиром Спиваковым и «Виртуозами Москвы». Талантливые пианисты Екатерина Лакеева, Шао Цзыюй (Китай) и Ева Гарет (Румыния) вместе с прославленными музыкантами исполнят сочинения Гайдна и Моцарта.
Откроет вечер победительница в категории для самых юных участников «Дебют» и обладательница специального приза партнера конкурса компании Yamaha Music Екатерина Лакеева.
Пианист из Китая Шао Цзыюй, обладатель Первой премии «Открытие» в младшей категории исполнит концерт си-бемоль мажор В. А.Моцарта.
Завершит вечер выступление румынской пианистки, обладательницы премии «Достижение» в средней категории Евы Гарет.
Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба Дома музыки.
Главная выставка страны с 15 по 17 октября зовет горожан на международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины». Форум также представит две выставки: «Медицинский туризм» и «Мама и дети в национальных костюмах».