«Москино» бесплатно покажет ленты фестиваля документального кино

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Сеть кинотеатров «Москино» приглашает зрителей с 21 по 24 октября увидеть ленты международного фестиваля документального кино «Эхо Флаэртианы». Показы пройдут в кинотеатрах «Звезда», «Полет», «Искра», «Салют». Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Гостям кинозалов будут представлены самые любопытные картины последних лет: о фолк-музыкантах, путешествующих на необычном автобусе; китайце, десять лет ищущем похищенного сына; велосипедистах без тормозов, а также роуд-муви про польского священника, встречу с 94-летней блокадницей и фильм-портрет Алисы Фрейндлих.

Лента «25 лет одиночества» режиссера Ирины Васильевой расскажет о войне 1992–1993 годов, которую в Абхазии называют Отечественной. Она давно закончилась, но маленькое суверенное непризнанное государство не в состоянии преодолеть военный синдром.

Польский фильм «Ксендз Бонецкий» — это портрет 85-летнего путника, который находит время и для содержательной беседы, и для ироничного комментария, и для полных тревоги разговоров о вере и современной церкви.

Также в афише значатся следующие фильмы: «Уличные музыканты», «Чермет», «Война Раи Синициной», «Без тормозов», «Человек, который искал сына» и «Алиса. Волнение».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте «Москино».