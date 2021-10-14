Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Москино» бесплатно покажет ленты фестиваля документального кино

Ольга Маркова

Развлечения
«Москино» бесплатно покажет ленты фестиваля документального кино
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
ул. Земляной вал, д.18-22, стр. 2 Карта всех событий

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает зрителей с 21 по 24 октября увидеть ленты международного фестиваля документального кино «Эхо Флаэртианы». Показы пройдут в кинотеатрах «Звезда», «Полет», «Искра», «Салют». Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Гостям кинозалов будут представлены самые любопытные картины последних лет: о фолк-музыкантах, путешествующих на необычном автобусе; китайце, десять лет ищущем похищенного сына; велосипедистах без тормозов, а также роуд-муви про польского священника, встречу с 94-летней блокадницей и фильм-портрет Алисы Фрейндлих.

Лента «25 лет одиночества» режиссера Ирины Васильевой расскажет о войне 1992–1993 годов, которую в Абхазии называют Отечественной. Она давно закончилась, но маленькое суверенное непризнанное государство не в состоянии преодолеть военный синдром.

Польский фильм «Ксендз Бонецкий» — это портрет 85-летнего путника, который находит время и для содержательной беседы, и для ироничного комментария, и для полных тревоги разговоров о вере и современной церкви.

Также в афише значатся следующие фильмы: «Уличные музыканты», «Чермет», «Война Раи Синициной», «Без тормозов», «Человек, который искал сына» и «Алиса. Волнение».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте «Москино».

Читайте также:
ФестивалиКинотеатрыкинофильмы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте