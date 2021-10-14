«Повод для лишения прав»: юрист объяснил, что делать при столкновении с другой машиной на парковке

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Даже незначительное столкновение с другой машиной приравнивается к ДТП. Водителя, который случайно зацепил чей-то автомобиль на парковке и уехал, лишат прав. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Эксперт отметил, что столкновение с другим автомобилем во время маневрирования считается дорожно-транспортным происшествием, которое необходимо оформить.

— Многие говорят, что, если умысла не было или водитель не заметил, то якобы на него наказание не распространяется. Но даже при минимальном повреждении это все равно может стать «поводом для лишения прав», если водитель оставит место ДТП, — предупредил специалист.

Срок, на который у водителя отберут удостоверение, может составить от одного года до полутора, отметил юрист.

При любых подозрениях автомобилисту нужно проверить, произошло ли ДТП, посоветовал Славнов.

— Лучше остановиться и посмотреть, убедиться, что все в порядке или что удар все-таки был. И, если что-то есть, сообщить сотрудникам полиции, — рекомендовал собеседник «ВМ».

Также можно попытаться связаться с владельцем поврежденного транспортного средства и предложить ему оформить европротокол, отметил эксперт.

При этом не стоит оставлять на стекле поврежденной машины бумажку с номером телефона, подчеркнул специалист.

— Записку может сдернуть какой-нибудь хулиган. А если дождем размочит или унесет ветром — как человек потом докажет, что эта бумажка была? Так что лучше дождаться ГИБДД, — заключил собеседник «ВМ».