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улица Судостроительная, владение 18, корпус 41. Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Нагатинском Затоне по решению градостроительно-земельной комиссии столицы. Земельный участок для строительства объекта будет предоставлен сроком на шесть лет. Об этом в четверг, 14 октября, рассказала ответственный секретарь комиссии Анастасия Пятова.

ФОК будут возводить по адресу улица Судостроительная, владение 18, корпус 41.

Общая площадь центра составит 6882 квадратных метра. Комплекс будут строить на участке площадью 0,93 гектара.

Пятова подытожила, что ФОК включен в адресную инвестиционную программу города.

До этого сообщалось, что в Западном Дегунине построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) по программе реновации. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Кроме того, квартальную застройку с физкультурным комплексом возведут на улице Нижние Мневники. Застройка будет находиться по адресу улица Нижние Мневники, квартал 5, корпуса 1–8. Комплекс будет возводиться симметрично.