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Арт-чердак «Мамин театр» бесплатно покажет спектакль «Дорогой дневник»

Ольга Маркова

Развлечения
Арт-чердак «Мамин театр» бесплатно покажет спектакль «Дорогой дневник»
Фото: Пресс-служба театра
Россия, Москва, Плетешковский переулок, 5 Карта всех событий

Арт-чердак «Мамин театр» 16 октября приглашает жителей и гостей столицы на бесплатный благотворительный спектакль о великих незрячих людях «Дорогой дневник». Показ приурочен к Международному дню белой трости, отмечаемому 15 октября.

Зрителям предстоит «увидеть» спектакль​ на ощупь. Его участники надевают на глаза повязки и погружаются в мир звуков, запахов и ощущений. В ходе постановки главная героиня как бы случайно узнает о людях, которые преодолели трудности со зрением и добились успеха в искусстве и спорте.

Гости театра узнают истории создателя рельефно-точечного шрифта для незрячих и слабовидящих людей Луи Брайля, американского джазового музыканта и композитора Рэя Чарльза, паралимпийского чемпиона Николая Полухина, поэта Эдуарда Асадова, художника Клода Моне. ​

Спектакль рассказывает о великих незрячих людях, поэтому зритель помещен в ту же ситуацию, в которой творили эти уникальные слабовидящие или незрячие люди. Гости спектакля на ощупь нарисуют картину, попробуют прочесть шрифт Брайля, определят, какое животное попало к ним в руки.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщает пресс-служба театра.

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