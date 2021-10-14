Врач назвал главную причину любого онкологического заболевания

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Онкология может появиться в организме человека по нескольким причинам, но главная — мутация клеток. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал онколог, хирург-онколог, маммолог-онколог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Владимир Воротников.

Сам процесс мутации клеток — естественный и нормальный, он идет в течение всей жизни. Большинство из мутаций — важные и полезные. Но есть и те, которые могут принести вред организму.

— Но в какой момент произошла мутация, которая будет негативной для нас, неправильной или злокачественной, мы предсказать не можем на 100 процентов. Если наследственный фактор, мутация унаследовалась, значит, высока вероятность того, что у человека онкологическое заболевание случится. Но не сто процентов, — сказал Воротников.

Вредные привычки (например, курение, чрезмерный загар, неправильное питание) и дополнительные факторы риска могут вызвать некоторые изменения в мутирующих клетках. Кроме того, если в молодости защитные механизмы организма работают отлично, то со временем это меняется. Поэтому возраст — тоже одна из причин возникновения опасного заболевания.

— С возрастом наш механизм внутреннего резерва, если обобщить, истощается. Нам уже значительно сложнее противостоять негативным воздействиям внешней среды. И в принципе наш организм устаревает, и он не справляется с теми мутациям, которые происходят даже без воздействия среды, — рассказал врач.

Кроме того, на возникновение опухолей влияет и наследственность. Но на всю популяцию от всех случаев заболеваний, «наследственных опухолей» приходится достаточно мало: 5–7 процентов.