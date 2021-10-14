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Власти Петербурга планируют ввести новые ограничительные меры для жителей и туристов

Ирина Игнатенко

Общество
Власти Петербурга планируют ввести новые ограничительные меры для жителей и туристов
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Администрация Санкт-Петербурга вновь готовится ужесточить коронавирусные ограничения для горожан, бизнеса и туристов. Новые ограничительные меры вводятся на фоне роста заболеваемости в городе за последние дни.

Чиновники планируют запретить посещение общественных мест горожанами без QR-кода о вакцинации. Власти города планируют обязать горожан предъявлять QR-коды о вакцинации для посещения любых массовых мероприятий численностью от 75 человек, сообщает издание «Невские новости».

Обязанность проверять наличие и подлинность QR-кодов о вакцинации у посетителей мероприятий администрация города возложит на организаторов, а тех в свою очередь будут проверять специалисты Роспотребнадзора.

Если заболеваемость коронавирусом продолжит расти, подобные меры могут распространить и на рестораны, кафе и заведения общественного питания.

Новые ограничительные меры в Петербурге должны вступить в силу в ближайшие дни.

До этого эпидемиолог заявил, что Петербург накрыла новая волна коронавируса.

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