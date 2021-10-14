Сергей Собянин: Объем выбросов веществ в атмосферу в Москве за последние 10 лет уменьшился вдвое

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последнее десятилетие в столице объем выбросов опасных веществ в атмосферу уменьшился в два раза. Об этом в четверг, 14 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что население города с 1990 года увеличилось на треть. При этом выбросы вредных для экологии веществ сократились на четверть.

— За последние только 10 лет выбросы опасных веществ в атмосферу уменьшились в два раза, — сказал мэр, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

Он уточнил, что мегаполисы в последние годы стремятся к экологичности, а энергетика крупных городов становится более эффективной.

По словам Собянина, в энергетической отрасли в Москве задействовано около 120 тысяч специалистов. Все эти люди ежедневно обеспечивают потребности москвичей.

Глава города подытожил, что столичная энергетика отличается от энергетики других городов мира, потому как в Москве более сложные погодные условия. В качестве примера Собянин привел отопительный сезон в столице, чьи мощности на 50 процентов больше, чем во всей Польше, передает агентство городских новостей «Москва».