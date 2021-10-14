Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин: Объем выбросов веществ в атмосферу в Москве за последние 10 лет уменьшился вдвое

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин: Объем выбросов веществ в атмосферу в Москве за последние 10 лет уменьшился вдвое
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последнее десятилетие в столице объем выбросов опасных веществ в атмосферу уменьшился в два раза. Об этом в четверг, 14 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что население города с 1990 года увеличилось на треть. При этом выбросы вредных для экологии веществ сократились на четверть.

— За последние только 10 лет выбросы опасных веществ в атмосферу уменьшились в два раза, — сказал мэр, выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

Он уточнил, что мегаполисы в последние годы стремятся к экологичности, а энергетика крупных городов становится более эффективной.

По словам Собянина, в энергетической отрасли в Москве задействовано около 120 тысяч специалистов. Все эти люди ежедневно обеспечивают потребности москвичей.

Глава города подытожил, что столичная энергетика отличается от энергетики других городов мира, потому как в Москве более сложные погодные условия. В качестве примера Собянин привел отопительный сезон в столице, чьи мощности на 50 процентов больше, чем во всей Польше, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также:
Сергей СобянинМоскваЭкология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте