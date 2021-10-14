О чем говорит наше тело: можно ли по запаху определить скорую смерть

Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Узнать о приближающейся смерти по запаху путресцина невозможно заранее. Вещество образуется в трупе. Но есть болезни, наличие которых у пациентов можно определить по запаху задолго до смерти. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер.

Британские ученые провели исследование и выяснили, как по запаху можно узнать о приближающейся смерти. По их мнению, когда человек умирает, его тело «ломается», а во время этого процесса освобождается много ароматов, которые он начинает чувствовать. Одним из таковых является именно путресцин.

— Путресцин и кадаверин — это два базисных вещества, образующихся в трупе. Это так называемые сложные амины, — сказал Эдигер.

Уловить запах путресцина, исходящего от тела, можно, когда человек уже мертв. Но возможен и другой вариант. Например, если человек крайне тяжело болен, имеет некроз тканей с массивным бактериальным, ферментативным разложением.

— Это невозможно не заметить, — добавил собеседник издания.

Он также отметил, что некоторые больные люди действительно могут источать запахи до смерти, но они минимальны и уловить их обычному человеку почти нереально. Так, например, запахи источают пациенты с болезнями печени и люди с гангреной легкого, когда к тяжелой пневмонии присоединяется флора типа синегнойной палочки. Запах исходит также и от людей с тяжелым запущенным сахарным диабетом, с тяжелым кетозом.

— Но таких больных в цивилизованных ситуациях просто нет. Запах, в принципе, это потрясающий критерий. В недавние времена это был для нас один из самых важных инструментов диагноза, — рассказал врач.

Классическая российская терапевтическая школа, по его словам, занималась обучением врачей базисным элементам запахов, по которым медики могли заподозрить ряд диагнозов у пациентов.