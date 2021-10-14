Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

О чем говорит наше тело: можно ли по запаху определить скорую смерть

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
О чем говорит наше тело: можно ли по запаху определить скорую смерть
Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Узнать о приближающейся смерти по запаху путресцина невозможно заранее. Вещество образуется в трупе. Но есть болезни, наличие которых у пациентов можно определить по запаху задолго до смерти. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер.

Британские ученые провели исследование и выяснили, как по запаху можно узнать о приближающейся смерти. По их мнению, когда человек умирает, его тело «ломается», а во время этого процесса освобождается много ароматов, которые он начинает чувствовать. Одним из таковых является именно путресцин.

— Путресцин и кадаверин — это два базисных вещества, образующихся в трупе. Это так называемые сложные амины, — сказал Эдигер.

Уловить запах путресцина, исходящего от тела, можно, когда человек уже мертв. Но возможен и другой вариант. Например, если человек крайне тяжело болен, имеет некроз тканей с массивным бактериальным, ферментативным разложением.

— Это невозможно не заметить, — добавил собеседник издания.

Он также отметил, что некоторые больные люди действительно могут источать запахи до смерти, но они минимальны и уловить их обычному человеку почти нереально. Так, например, запахи источают пациенты с болезнями печени и люди с гангреной легкого, когда к тяжелой пневмонии присоединяется флора типа синегнойной палочки. Запах исходит также и от людей с тяжелым запущенным сахарным диабетом, с тяжелым кетозом.

— Но таких больных в цивилизованных ситуациях просто нет. Запах, в принципе, это потрясающий критерий. В недавние времена это был для нас один из самых важных инструментов диагноза, — рассказал врач.

Классическая российская терапевтическая школа, по его словам, занималась обучением врачей базисным элементам запахов, по которым медики могли заподозрить ряд диагнозов у пациентов.

Читайте также:
УченыеСмертьзапах
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте