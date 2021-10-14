Более 100 объектов обращения с ТКО построили в России за два года

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С 2019 по 2020 год в России построили 105 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Всего необходимо построить мощностей на 94 миллиона тонн, уточнил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он рассказал, что 14 из созданных объектов представляют собой комплексы по переработке отходов. Еще 64 — это объекты обработки ТКО мощностью 10,3 миллиона тонн в год, 27 — объекты утилизации, рассчитанные на три миллиона тонн ежегодно.

Строительство подобных объектов будет продолжено, необходимо нарастить мощности для выполнения показателей, заложенных в национальный проект «Экология».

Согласно федеральному проекту, до 2024 года в России обработка ТКО должна достигнуть 50,2 процента, утилизация — 12,1 процента. Также стоит задача за три года ввести в эксплуатацию мощностей на 30 миллионов тонн в год, сообщает «360».

До этого стало известно, что сервис для заказа вывоза строительных отходов заработал в Подмосковье.