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Пандемия коронавируса увеличила число рабочих конфликтов

Ирина Игнатенко

Общество
Пандемия коронавируса увеличила число рабочих конфликтов
Фото: Pexels

Пандемия и ее последствия обострили рабочие конфликты, а чаще всего напряженные отношения возникают у начальников с подчиненными. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на данные опроса аналитиков SuperJob. В нем приняли участие пять тысяч сотрудников российских компаний и 500 руководителей по всей стране.

Некоторые руководители отмечают, что иногда конфликт оказывается полезным, ведь после него работники понимают, что должны делать, и более ответственно относятся к поручениям. Также в спорах часто возникают варианты решения проблем.

Никогда не вступали в конфликт с коллегами 53 процента респондентов, у 35 процентов — есть опыт ссор с сослуживцами. При этом лишь 4 процента считают себя инициатором конфликта, 21 процент винят в вечных спорах коллег.

Отмечается, что ссоры с руководством случаются реже — 62 процента сотрудников никогда не вступали в конфликт с начальником.

Чаще всего конфликты связаны с нечетким распределением обязанностей и размером заработной платы.

Аналитики говорят о том, что в конфликт с коллегами и руководством чаще вступают мужчины, реже — женщины, а также респонденты до 34 лет.

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