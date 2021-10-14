Эксперты обсудили перспективы развития печатных и электронных СМИ на фестивале прессы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

14 октября на площадке «Вечерней Москвы» стартовал XIX Московский фестиваль прессы. В рамках мероприятия прошел круглый стол, участие в котором приняли Александр Куприянов, главный редактор газеты «Вечерняя Москва», Игорь Шестаков, генеральный директор АО «Москва Медиа», Индира Кодзасова, заместитель главного редактора «Аргументы и факты», Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», Павел Гусев, председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор «МК», и Людмила Щербина, первый секретарь Союза журналистов Москвы. Участники круглого стола обсудили основные тенденции современных СМИ и обозначили возможные пути развития медиакоммуникации.

— Наступил период, и мы на его верхушке, когда традиционные и интернет-СМИ, и даже интернет-площадки начинают диктовать новые условия для журналистики. Слово «журналист» исключается из лексики, и возникает новое — «производитель контента». Аудиторию захватывает не умное слово, а фейк и ложь, которые выливаются через блогерство. Мы, журналисты, отстаивали свое право, закон о СМИ, и мы несем ответственность за работу. Производителей контента много, они забрасывают все в кучу, не неся ответственности. Законодательство их не наказывает. И люди научились зарабатывать на несовершенстве ситуации, — считает Павел Гусев.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Александр Куприянов высказал свою точку зрения на работу в период пандемии и предложил путь подготовки кадров в современных реалиях:

— До сих пор есть журналисты-авторы, которых ты узнаешь сразу в печатных СМИ. Но когда ты заходишь на любой сайт, ты видишь перед собой «море щебенки». Ты не знаешь, чья эта щебенка. Пандемия, кроме разобщенности, ничего не принесла. Хотя нет, принесла. У нас появилась профессия «продюсер». Уровень журналистики такой, что молодым кадрам надо разжевывать все. Пандемия обнажила кадровый голод. Он существует во всех изданиях. В результате этих событий нам нужно предлагать реформу журналистского образования: при крупных холдингах создавать колледжи, где первую половину дня рассказывали бы про Кандинского, а вторую половину они бы учились писать заметки.

Игорь Шестаков рассказывает, что в период пандемии у электронных СМИ возросли рейтинги, что благотворно сказалось на рекламе:

— Период пандемии был войной. Такого осадного положения я не видел никогда. В этом смысле, если говорить о журналистах, проявилась наша профессия. Эти два года журналисты были в «красных» зонах, многие из них переболели. И они не отказываются и рвутся в бой. Мы много работали. Наоборот, пандемия оказалась как вызов, была интересной. И за это время мы приросли, нет падения по рекламе, выросли цифры.

Индира Кодзасова отметила, что о кризисе и смерти печатных СМИ говорят как минимум последние 20 лет, однако все это время газеты и журналы ежедневно выпускаются в типографиях и доставляются читателям.

— Я представляю все немосковские издания «АиФ», и прямо сейчас у нас три редакции болеют полностью, и они все равно выходят. Наш принцип выживания — «Чем нас больше, тем лучше». То, что казалось нашей ахиллесовой пятой, оказалось нашей спасительной палочкой, которая помогает удерживаться на плаву. Мы все недооцениваем силу традиционных СМИ. Люди хотят жить в привычных реалиях, где есть телевидение, газеты и радио.