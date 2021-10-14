Названы три самые частые проблемы, которые создают недобросовестные квартиранты

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россияне при сдаче квартир в аренду нередко рискуют нажить себе проблемы, а некоторые из них сталкиваются с крайне неприятными ситуациями и даже становятся свидетелями по уголовным делам. О самых главных проблемах с арендаторами в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Кирилл Манаенков.

По его словам, среди возможных проблем с квартирантами чаще всего встречается пересдача ими жилья другим людям. О такой ситуации собственник жилплощади узнает уже по факту, когда, например, придет проверить, все ли в порядке с квартирой.

— Бывают и случаи, когда организовывают наркопритоны. Снимают вашу квартиру, а потом вы начинаете проходить свидетелем по уголовному делу, потому что в вашей квартире кого-то «накрыли», — сказал эксперт.

Некоторые непорядочные квартиранты, не желая пускать собственника в жилье для его проверки или для получения оплаты по договору найма, специально заводят бойцовских собак. Животные им нужны для отпугивания арендодателей.

— Просто не пускают в квартиру таким образом. Собака лает, а вы за деньгами пришли. Тут без мошенничества, а неприятно, — заключил собеседник издания.

В начале октября в беседе с «ВМ» эксперты пояснили, почему нет смысла покупать квартиру для сдачи в аренду. По их мнению, жилье, приобретенное специально для сдачи в аренду, окупится только через длительный срок.