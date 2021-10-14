Диетолог перечислил признаки нездоровой худобы

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Нездоровый цвет кожи, потеря мышечного тонуса и сбой менструального цикла у женщин свидетельствуют о чрезмерном недостатке веса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, цвет кожи должен оставаться здоровым и приятным. Обратное свидетельствует о чрезмерной худобе. Часто человек худеет по своей воле, но иногда такое состояние может быть обусловлено наличием серьезных заболеваний.

— Любой цвет, отличающийся от приятного телесного, должен настораживать. Например, у человека может быть бледная, серовато-землистая или желтушная кожа. Эти изменения иногда свидетельствуют об анемии, раковых опухолях, поражении печени, — пояснил Гинзбург.

Также стоит обратить внимание на осанку и внешний вид, добавил диетолог. Здоровый человек не выглядит «поникшим» и не сутулится, так как его тело находится в тонусе «автоматически».

— Если плечи постоянно опущены, мышцы не подтянуты и появляется сутулость — наблюдается потеря мышечной массы или тонуса. Это происходит, когда в питании слишком мало белка или похудение происходит из-за голодания. Также причина может быть в наличии опухолей, потребляющих белок, — предупредил эксперт.

Женщинам особенно важно следить за регулярностью менструального цикла. Его сбои также могут говорить о наличии нездоровой худобы, отметил Гинзбург.

— Гормональный женский обмен крепко держится на жировой ткани. Это физиологично, ведь в случае беременности надо обеспечивать рост плода за счет какого-то ресурса. Природа этот механизм регулирует: если жира мало, менструации выключаются, — заключил собеседник «ВМ».