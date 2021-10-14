Эксперт назвала способы помощи жертвам домашнего насилия

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец назвала эффективные способы решения проблемы домашнего насилия.

Она отметила, что в настоящее время закон мало защищает жертв семейно-бытовых конфликтов. Зачастую женщинам, обращающимся в полицию, отказывают в возбуждении уголовного дела.

В настоящее время в Госдуме вновь собираются рассмотреть проект закона о семейно-бытовом насилии. Но, по мнению Волынец, введение нового закона совершенно не означает, что полиция начнет действовать более расторопно при получении подобных жалоб.

По ее мнению, гораздо эффективнее сработали бы государственные кризисные центры временного нахождения для женщин и детей, которые оказались в такой ситуации.

— Если женщина считает, что ей небезопасно находиться рядом с тираном, она должна иметь возможность оказаться, допустим, по адресу, который будет неизвестен для этого человека, — отметила она в комментарии изданию «Царьград».

Волынец также заявила, что никакой «охранный ордер» не сможет защитить жертву насилия, ведь бумага не гарантирует, что тиран не приблизится к жертве.

До этого депутат Госдумы рассказала о необходимости проекта о профилактике семейного насилия.