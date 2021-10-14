Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин заявил, что продление МЦД-1 и МЦД-2 не планируется

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин заявил, что продление МЦД-1 и МЦД-2 не планируется
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 октября, заявил, что специалисты не будут дальше продлевать первый и второй маршрут Московских центральных диаметров (МЦД).

Глава города отметил, что на отдаленных от города территориях курсируют пригородные электрички. Эти составы довозят пассажиров до станций МЦД или следуют до центра столицы.

— Продлены дальше они не будут, потому что они сделаны таким образом, чтобы собирать самый интенсивный поток пассажиров, — пояснил Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр».

В понедельник, 11 октября, руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты приступили к строительству пешеходного перехода под МЦД-1 и Дмитровским шоссе в городе.

Работы на объекте планируется завершить в течение года.

Также председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что утвержденный проект Московских центральных диаметров (МЦД-2) «Нахабино — Подольск» подразумевает строительство на участке от станции Красный Балтиец до улицы Свободы веломаршуртов, пешеходных переходов и новых остановок общественного транспорта.

Созданная инфраструктура вокруг станций второго маршрута МЦД, по мнению председателя ведомства, повысит комфорт и безопасность горожан.

Читайте также:
Сергей СобянинМЦДСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Все мнения
О проекте