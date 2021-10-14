Сергей Собянин заявил, что продление МЦД-1 и МЦД-2 не планируется

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 октября, заявил, что специалисты не будут дальше продлевать первый и второй маршрут Московских центральных диаметров (МЦД).

Глава города отметил, что на отдаленных от города территориях курсируют пригородные электрички. Эти составы довозят пассажиров до станций МЦД или следуют до центра столицы.

— Продлены дальше они не будут, потому что они сделаны таким образом, чтобы собирать самый интенсивный поток пассажиров, — пояснил Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр».

В понедельник, 11 октября, руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты приступили к строительству пешеходного перехода под МЦД-1 и Дмитровским шоссе в городе.

Работы на объекте планируется завершить в течение года.

Также председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что утвержденный проект Московских центральных диаметров (МЦД-2) «Нахабино — Подольск» подразумевает строительство на участке от станции Красный Балтиец до улицы Свободы веломаршуртов, пешеходных переходов и новых остановок общественного транспорта.

Созданная инфраструктура вокруг станций второго маршрута МЦД, по мнению председателя ведомства, повысит комфорт и безопасность горожан.